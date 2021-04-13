Ruhani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Lavrov ile yaptığı görüşmede, İran’ın bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu ve bunun ABD'nin tek taraflılığına ve bölgeye müdahalesine karşı stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Bölgede güvenlik, barış ve huzurun sağlanması gerektiğini vurgulayan Ruhani, bölgesel güvenliğinin bölge devletleri tarafından sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen Ekim ayında İran'a yönelik silah ambargonun sona ermesiyle ilgili olarak, iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi gereğini belirtti.

Nükleer anlaşma konusunda verdiği destekten dolayı Rusya'ya teşekkür eden Ruhani, "Halihazırda ABD ve tüm dünya, maksimum baskının başarısız olduğu ve tek seçeneğin Washington’un nükleer anlaşmaya geri dönüp yaptırımları kaldırmak olduğu sonucuna varmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak ve yürürlüğe sokmak için İran ile Rusya arasındaki işbirliği kesinlikle çok etkili olacaktır. Şimdiki durumun 2015’teki nükleer anlaşma durumuna dönüşmesini ve tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz. Her ne olursa olsun o dönemdeki anlaşmanın kabul edilmesindan yanayız." ifadelerini kullandı.

Bölgesel konuların özellikle Yemen ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede Ruhani, bölgedeki krizlere siyasi çözüm arayışıyla ilgili iki ülke arasındaki istişarelerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Siyonsit Rejim’in Fars Körfezi bölgesine girmesinin önünü açmak istikrar bozucu unsur olarak tehlikeli bir adımdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Ruhani, Rusya'dan aşı sevkiyatının hızlanması gerektiğini belirterek, Rus aşısı Sputnik V'in ortak seri üretimine ivedilikle başlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Lavrov da bu görüşmede, "İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası işbirliği ile ilgili ortak amaçları var." dedi.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin ülkesinin tutumunu anlatan Lavrov, “Moskova'ya göre sorunun tek çözümü, ABD'nin kayıtsız şartsız anlaşmaya geri dönmesi, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına uyması ve taahhütlerini tam olarak yerine getirmesidir." diye konuştu.