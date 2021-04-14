Ruhani: Askeri yöntemler bölge için çözüm değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emiri Al-Thani ile ülke halkının Ramazan ayını tebrik eden Ruhani, Katar ile özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi talebine ilişkin "Bunun için tek yol ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması ve anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir." ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında İsrail rejiminin bölge için tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, “Bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolu ortak çıkarları gözeterek barışçıl politikalar izlemek ve diplomasi kanallarını her zaman açık tutmaktır. Askeri yöntemler bölge için çözüm değil” ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani de bu görüşmede iki ülkenin karşılıklı ilişkileri geliştirmek için tüm kapasitelerini kullanması gerektiğini vurguladı.

Katar Emiri ayrıca, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ülkesine davet etti.