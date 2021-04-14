Yeni nükleer kararı Natanz'daki kötü eylemin yanıtıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Viayana'daki nükleer görüşmelerine değinerek, “Biz güçlüyüz. Kendimizi güçsüz görmemeliyiz. Kimse görüşmelerden korkmamalı.” dedi.

Ruhani, “Bizim istediğimiz nettir. ABD’nin 2015’teki duruma dönmesi gerektiğini söylüyoruz. Washington taahhütlerini yerine getirince biz de doğrulama yaptıktan sonra taahhütlerimize geri döneceğiz” ifadesini kullandı.

İran'ın yeni nükleer kararı hakkında Ruhani, Batı ülkelerine seslenerek, şunları kaydetti:

“IR6 santrifüj zinciri kullanmamız ve uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’a yükseltmemiz sizin kötülüğünüzün yanıtıdır. Siz Natanz'da cinayet işlerken bunun karşısında sessiz kalmayız. IR6 santrifüjller ve yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme işlemi ile ellerinizi keseriz."

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Siyonistler milletimize karşı komplo kurarsa biz de cevap vereceğiz; Bu ilk adımdı." diye konuştu.