Natanz'daki sabotaj eylemi nükleer terörizmdir

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup göndererek Natanz Nükleer Tesisi’ndeki sabotaj eylemini birer "nükleer terörizm" olarak nitelendirdi.

Garipabadi'nin kaleme aldığı mektupta, Siyonist ve Batı medyasının Natanz'daki sabotaj eyleminde Siyonistlerin rolü olduğu ile ilgili haberlerine işaret edildi.

Garipabadi, "Rejim başbakanı Nentanyahu'nun bu terör olayından bir gün sonra olaydan bahsetmesi şaşırtıcı değil. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi 26 Ocak'ta, önümüzdeki yılda bir dizi oprasyon planı yapmaya hazırladıkları tehdidinde bulunmuştu. İran’ın nükleer tesislerine saldırma planı halen rejimin masasında olabilir” ifadelerini kullandı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif da Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yapılan terör hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini duyurmuştu.

Pazar sabahı Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde kaza meydana gelmişti.