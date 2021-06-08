İran: UAEA herhangi bir siyasi gündemden uzak durmalı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin son tutumları bu kurumun sekreterliğinin İran ile işbirliğine yönelik tek taraflı yaklaşım serilediğini ve UAEA ile İran arasındaki işbirliği düzeyini göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu tavır gelecekteki ikili ilişkiler için bir engel olabilir” dedi.

UAEA raporunun İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin geçmişiyle tutarlı olmadığını belirten Garipabadi, ''Bu raporlar güvenilir kaynaklara dayanmadığı için geçerli değildir; Aynı zamanda işbirliği ve ilerlemenin tüm yönlerini yansıtmadığı için inandırıcı da değildir” ifadelerinde bulundu.

Garibabadi, “Yapıcı etkileşim, bazı önemsiz konuları abartmaktan kaçınmanın yanı sıra, ön yargı ve yapay kaygılardan uzak durarak olumlu bir ortam gerektirir” ifadesini kullandı.

Garipabadi sözlerini şöyle sürdürdü:

“UAEA, kendisini herhangi bir siyasi gündemden uzak tutmalı ve Siyonist Rejim'in nükleer tehdidine ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan uzak durmasına ve tüm nükleer faaliyetler ve tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine karşı çıkmasına net bir tavır almalıdır.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Pazartesi günü Viyana'da düzenlediği basın toplantısında İran ile güvenlik önlemlerinin çözümü konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini iddia etmişti.