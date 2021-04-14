Ayetullah Hamanei Kur'an-ı Kerim merasimine katıldı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, video konferans yöntemi ile mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Tahran İmam Humeyni (ra) Musallası'nda düzenlenen "Kur'an'ı Kerim ile Ünsiyet" adlı merasime katıldı.

Yerel saatle 17.00'de başlayan merasim İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

Daha önce Ayetullah Hamanei’nin ofisine bağlı ay hilali rasat merkezi, İran’da 14 Nisan Çarşamba gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir.