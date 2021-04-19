Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

UAEA, İran'ın uranyumda yüzde 60 saflığa ulaştığını doğruladı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Garipabadi, “UAEA İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükselttiğini doğruladı” dedi.

Garipabadi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir raporda İran'ın Netenz tesisinde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükselttiği doğrulandı.” ifadesini kullandı.

Ruhani, Sırbistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul etti.

Kabulde, Ruhani İran’ın her zaman Sırbistan'ın ulusal birliğini desteklediğini hatılatarak, Tahran ve Belgrad arasındaki uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"İran olarak, Balkan bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine ve tüm etnik gruplarin barış içinde bir arada yaşaması gerektiğine inaniyoruz. Terörle mücadelede ve barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusnda tüm ülkelerin tam ve kapsamlı bir şekilde işbirliği yapması lazımdır."

Nükleer anlaşma konusunda yeni süreç başladığına değinen Ruhani, "ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla İran'ın dünya ile ticaret işbirliği yapması için yeni bir ortam yaratılacak; Dost ülkeler bu fırsatı değerlendirmeye çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Nükleer endüstrinin gelişimini kimse engelleyemez

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Galibaf, İran’ın attığı son nükleer adıma ilişkin, "Uranyum zenginleşme işleminde elde edilen kazanımlar İran'ın nükleer endüstrisinin yerli ve milli olduğunu düşmanlarımıza kanıtladı. İran milletinin bilimsel ilerleme konusundaki kararlılığına karşı yapılan herhangi bir kötü eylem ve baskı tamamen başarısız kalacaktır ve nükleer endüstrinin gelişimini kimse engelleyemez." dedi.

Galibaf, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi düşmanın müzakere sürecinde ülkenin üstünlüğünü zayıflatma planına da güçlü bir yanıttı. Meclisin çıkardığı Stratejik Eylem Yasası'nın uygulanmasıyla, nükleer endüstrinin kilitleri kırıldı ve İran’ın nükleer müzakere heyetine yaptırımların tamamen kaldırılması hedefine ulaşması için güç sağladı. Düşman Natanz tesisinde sabotaj eylemiyle İran'ın müzakere konumunu zayıflatmaya ve İran halkının elini boşaltmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Nükleer tesislerin koruma düzeyinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Galibaf, “Natanz tesisine yönelik düzenlenen terör saldırısına yanıt vermek bir zorunluluktur ve uygun zamanda yapılacaktır.” diye konuştu.

İran'da son 24 saatte korona vaka ve vefat sayısı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 405 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 732'ye vaka sayısı ise 2 milyon 237 bin 89'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 785 bin 358'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.