İran yapımı anımasyon Oscar için yarışacak

Bu sene düzenlenecek 93. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon Filmi kategorisine aday olabilmek için Oscar yarışına giren filmler açıklandı.

Almanya’daki Uluslararası Dok Leipzig Film Festivali ve Japonya’daki Hiroşima Animasyon Film Festivali’nde en iyi animasyon seçilen İranlı sinemacı Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt Muyum?" adlı kısa animasyon, Oscar 2021 için yarışacak animasyon filmleri arasındadır.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık animasyon daha önce katıldığı ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almıştı.

Söz konusu kısa animasyonun özeti şöyle: "Öğrenciler, okulda herkesin tanıdığı kurt ile kuzu masalını kukla oyunu ile sergiliyorlar. koyun, yavrularını bulmak için bahçeye çıkınca, çimler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten bir kurdu görüyor. Kurt her zaman olduğu gibi başarısız kalıyor…"

30'dan fazla uluslararası film festivaline katılan animasyon şimdiye kadar uluslararası 15 ödül kazanmıştır.