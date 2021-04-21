Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı başmüzakereci Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak amacıyla Viyana’da sürdürülen nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan başmüzakereci Irakçi, Batı medyasının Viyana’daki görüşmelere ilişkin iddialarına tepki göstererek, “İran ile P4 + 1 grubu arasındaki görüşmelerde ‘geçici anlaşma’ veya benzeri bir şey söz konusu değil.” dedi.

Irakçi, “İran İslam Cumhuriyeti olarak millitimize yönelik uygulanan baskıcı yaptırımların kaldırılması hususunda sadece son adımı görüşüyoruz. Bu konuda ileri sürülen adım adım plan veya geçici anlaşma gibi söylentiler asılsızdır. İran, İslam Devrimi Lideri’nin de vurguladığı gibi, müzakerelerin hiçbir şekilde yıpratıcı hale gelmesine izin vermeyecek, aynı zamanda bir sonuca varmak için acele etmeyecektir. Görüşmeler özenle ülkenin menfaatleri ve politikasına göre yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca, müzakerelerin süreci ve sonuçlarıyla ilgili herhangi bir kararın Tahran'da verileceğini ve müzakere ekibinin görüşmelerin durumu hakkında üst düzey yetkililere sürekli olarak rapor verdiğini kaydetti.

Direniş Cephesi'nin parlak yolu devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi’nin cenaze merasiminde bir konuşma yaptı.

Tuğgeneral Kaani, General Hicazi hakkında, “General Hicazi İran İslam Devrimi öncesinde Tağut rejimiyle mücadelede ve devrim sırasında da ülkenin genç çalışkanlarından biriydi” dedi.

Direniş cephelerinin ABD ve İsrail'e karşı her geçen gün büyük bir adım attığını belirten Tuğgeneral Kaani, "Şehit General Hicazi'nin direniş alanındaki yolu devam edecek" ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 395 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 492 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 525'e vaka sayısı ise 2 milyon 286 bin 927'ye çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 911'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 810 bin 531'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.