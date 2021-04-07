Rusya ve Ermenistan savunma bakanları, Dağlık Karabağ’ı konuştu

Sputnik'e göre, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakanlar Dağlık Karabağ’a istikrarla ilgili durumu, ayrıca karşılıklı olarak ilgilenilen başka konuları ele aldı” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise bakanların ülkede bulunan 102. Rus Askeri Üssü’nün faaliyetlerini konuştuğu belirtildi.

“Taraflar 102. Askeri Üssü, Ermeni-Rus ortak kuvvetler grubunun faaliyetleri, Ermeni ordusunun geniş çaptaki reformları, Syunik bölgesinde güvenliğin sağlanması konularını görüştü” ifadeleri yer alan açıklamada, Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki barış güçlerinin de konuşulduğu aktarıldı.