Son olaylar Siyonistlerin aklını başına toplamasına yol açacaktır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, General Muhammad Hicazi'yı anma töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, son günlerde işgal altındaki topraklarda yaşanan olaylara ilişkin, “Siyonistler, sık sık Suriye topraklarını hedef aldığında ve çeşitli yerler ile açık denizlerde kötü eylemler yaptığında kimseden yanıt gelmeyeceğini düşünüyorlar. Elbette son günlerde yapılanlar ve ileride çıkarlarını tehlikeye sokacak eylemler onların aklını başına toplamasına yol açacaktır. Direniş Cephesi'nin geleceği parlaktır.” dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Olayların failinin kim olduğunu bilmiyoruz, fakat Direniş Cephesi Siyonistlere güçlü bir yanıt verecektir.” ifadesini kullandı.

“Siyonistlerin kötü eylemlerinin devam ettiği takdirde İran’ın cevabı ne olacak?" şeklinde yöneltilen soruya Tümgeneral Bakıri, “ İran'ın yanıtının ne olacağı daha belli değil ama Siyonist Rejim huzur içinde olmayacaktır.” cevabını verdi.

