Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter heasbından yaptığı açıklamada, Bağdat'ta bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Irak'a başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Irak halkına, hükümetine ve hastaların tedavi gördüğü İbin el-Hatip Hastanesi’nde yaşanan trajik olayın kurbanlarının ailelerine başsağlığı diliyorum. Kurbanların ailelerine yürekten taziyelerimi sunarken, şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Son olaylar Siyonistlerin aklını başına toplamasına yol açacaktır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, General Muhammad Hicazi'yı anma töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, son günlerde işgal altındaki topraklarda yaşanan olaylara ilişkin, “Siyonistler, sık sık Suriye topraklarını hedef aldığında ve çeşitli yerler ile açık denizlerde kötü eylemler yaptığında kimseden yanıt gelmeyeceğini düşünüyorlar. Elbette son günlerde yapılanlar ve ileride çıkarlarını tehlikeye sokacak eylemler onların aklını başına toplamasına yol açacaktır. Direniş Cephesi'nin geleceği parlaktır.” dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Olayların failinin kim olduğunu bilmiyoruz, fakat Direniş Cephesi Siyonistlere güçlü bir yanıt verecektir.” ifadesini kullandı.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 454 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 69 bin 574'e vaka sayısı ise 2 milyon 396 bin 204'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 206'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 877 bin 517'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.