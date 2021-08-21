İran Genelkurmay Başkanı'ndan "Ulusal Savunma Sanayii Günü" mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Ulusal Savunma Sanayii Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı açıklamada, "Ülkeye yapılan tehdit merkezlerine karşı taaruz gücünü artırmak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik ve durdurulamaz bir politikasıdır" belirtildi.

Savunma ve askeri alanda aktif olarak çalışan İran Silahlı Kuvvetleri uzmanlarının rolünün takdir edildiği açıklamada, bilim ve teknolojinin ülkenin ilerlemesi için ana itici güçlerden biri olduğu ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleme yönündeki gurur verici çalışmalarının 13. hükümet döneminde de güçlü biçinde devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Bölge ötesi güçlerin yeni maceralarına karşı bölge halklarıyla barış, dostluk ve bütünleşme stratejisi sürdürülektir. Bununla birlikte ABD, Siyonist Rejim ve müttefiklerinin medya savaşı ve psikolojik operasyonlarına aldırış etmeden ülkenin savunma gücü artırılacak. Ulusal menfaatler ve ülke güvenliğini sağlayan çalışmalar asla ihmal edilmececektir." ifadelerine yer verildi.

