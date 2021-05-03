'Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma görüşmeleri

Hatipzade, İran müzakere heyetinin bazı istişareler için Cumartesi gecesi başkente döndüğünü belirterek, "İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısı önümüzdeki Cuma günü kaldığı yerden devam edecek" dedi.

İran’ın kesin ve kararlı politikasının ABD’nin dikkatle ve kelime kelime olarak BM kararları ve nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmesi olduğunu anlatan Hatipzade, "Acelemiz yok ve yıpratıcı bir oyuna girmeyeceğiz. ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinin tam ve doğrulanabilir olmsı lazım. ABD için hazırlanan ve yazılan adımlar özenle belirlenmeli.” diye konuştu.

Hatipzade, bir Amerikan medya kuruluşunun Viyana görüşmelerinde İran ve ABD'nin kişi ve kurumlara uygulanan yaptırımların kaldırması konusunda anlaştığı, ancak şirketlere uygulanan yaptırımların İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında kaldırılacağı iddiası ile ilgili yöneltilen soruya, “Dağınınk medya raporlarını analiz etmeyin. İran’ın tutumu tüm yaptırımların kaldırılmasıdır." cevabını verdi.

“Viyana görüşmelerinde hangi yaptırımlar kaldırılacak?” sorusuna Hatipzade, “Dışişleri Bakanlığı’nın tutumu düzenin tutumuna dayanmaktadır. Düzenin tutumu da eski ABD başkanı döneminde ve nükleer anlaşmaya aykırı olarak uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasıdır” yanıtını verdi.

Yurt dışında bloke edilen döviz kaynakları

Hatipzade, 7 milyar dolarlık bloke edilen İran mal varlığının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Tüm bu varlıklar birlikte serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

ABD ile mahkum takası meselesi

İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Hatipzade, "Mahkum takası meselesi her zaman İran'ın gündeminde yer almıştır. Nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelerin dışında bu konuda da her zaman bazı öneriler ortaya atılmıştır." dedi.

'Suudi Arabistan ile her düzeyde görüşmeye hazırız'

Hatipzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son zamanlarda Tahran-Riyad ilişkilerine ilişkin yaptığı açıklamalarına ilişkin olarak, “Tutum değişikliği kesinlikle gerilimleri azaltmaya yardımcı olacak ve davranışta bir değişikliğe yol açmadığı sürece pratik sonuçlar almayacaktır. Suudi Arabistan ile her düzeyde görüşmeye hazırız. İki ülkenin halkı ve bölge milletleri bu görüşmelerin sonuçlarını görece” ” ifadelerinde bulundu.

'Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz'

Afganistan'daki son gelişmeler hakkında Hatipzade, “Afganistan’daki gelişmeleri yakından izliyoruz ve bölgesel aktörlerle istişare halindeyiz. Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz ve bu ülkede barış ve istikrarın kurulması için elimizden geleni yapmaktayız. Afganistan hükümeti ve diğer gruplarla temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

İran’ın Afganistan konulu İstanbul Konferansı'na katılıp katılmayacağı sorusuna Hatipzade, “Bunu zamanı gelince ele alacağız” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in bölge turu

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in bölge ülkelerine ziyareti hakkına şunları ifade etti:

Dışişleri Bakanı Zarif’in bölge ülkelerine ziyareti ‘Ramazan’ diplomasisi çerçevesindeydi. Bakan Zarif zaten bu ayda diğer İslam ülkelerini ziyaret etti ve muhtemelen tekrar ziyaret edecek.”

Zarif’in bölge ziyaretinin Viyana görüşmeleriyle ilgisi olmadığını dile getiren Hatipzade, “Bölge ülkeleriyle görüşmelerin nükleer anlaşmayla ilgisi yoktur. Diğer ülkelerle ortak güvenlik anlaşmalarına varabilecek bir durumdayız. ABD’nin yaptıkları da kendilerini ilgilendiriyor” dedi.