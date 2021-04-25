İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Irak halkına, hükümetine ve hastaların tedavi gördüğü İbin el-Hatip Hastanesi’nde yaşanan trajik olayın kurbanlarının ailelerine başsağlığı diliyorum. Kurbanların ailelerine yürekten taziyelerimi sunarken, şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de başkent Bağdat’taki İbin el-Hatip Hastanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletirken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara destek mesajı yayımladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise Iraklı mevkidaşı Sağlık Bakanı Hasan Temimi’ye hitaben yayımladığı mesajda, patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bağdat’taki acı olayda bazı Iraklı sağlık çalışanları ile vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrendiklerini belirten Nemeki, patlama nedeniyle Irak hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Irak’a korona salgınıyla mücadelede her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyleyen Bakan Nemeki, kaleme aldığı mesajında, vefat edenler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dün akşam Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlama ve yangının yaşandığı İbin el-Hatip Hastanesi’nde koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordu.