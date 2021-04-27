Zarif, bugün Erbil'e ziyarette bulunacak

Kurdpress'te yer alan bilgiye göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış ilişkilerden sorumlu Bakan Safeen Dizayee, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün Erbil'e geleceğini bildirdi.

Safeen Dizayee, “Komşu ülke İran, IKBY ile uzun bir geçmişe dayanan ilişkilere sahiptir. Zarif Erbil’de düzey IKBY yetkilileri ile görüşecek” dedi.

IKBY yetkilisi, "Zarif, kıdemli bir bakan ve diplomat olarak konuları gerçekçi bir üslupla ele alıyor. Hiç Kuşkusuz Erbil’deki görüşmelerde bir dizi önemli konu tartışılacaktır." ifadesini kullandı.

Resmi bir ziyaret için Irak'ta bulunan Zarif, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakanı Mustafa Kazımi, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve önde gelen Şii ve Sünni isimler ile bir araya gelmişti.