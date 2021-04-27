Zarif, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammet Cevad Zarif dün akşam başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, “Kazımi, Zarif'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek ve ticareti artıracak şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca terör örgütü IŞİD ile diğer terör örgütlerinin tehdidini önlemek konusunda işbirliğinin yanı sıra, iki ülkenin mali ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Kazımi, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmeler ışığında, iki ülke yetkilileri arasındaki iletişimin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.