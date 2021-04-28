Zarif, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden bir heyetle görüştü

Resmi temaslar için Irak’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ikinci büyük partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) eş başkanlığını yaptığı Bafel Talabani ve Lahur Şeyh Cengi ile bir araya gelerek, İran’ın Irak ve KYB ile ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zarif görüşmede, merhum Talabani'nin etkili Kürt ve Iraklı şahsiyetlerden biri olarak önemli rolüne değinerek, İran’ın özgür, güçlü ve bağımsız bir Irak için tüm ülke akımları ve aşiretlerinin birlik ve beraberlik içerisinde olmasından yana olduğunu dile getirdi.

Zarif, iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmek için mevcut bazı kapasitelere dikkat çekerek, İran ile IKBY’nin işbirliğinin artırılmasını olumlu değerlendirdi.

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) eş başkanlığını yaptığı Bafel Talabani ve Lahur Şeyh Cengi de görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesini istedi.