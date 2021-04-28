Hüdaferin Köprüsü, Azerbaycan-İran dostluğunun bir sembolü

Azerbaycan medyasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Nisan tarihinde Cebrail ve Zengilan ilçelerine yaptığı ziyaret sırasında Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan-İran sınırlarının Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, “Azerbyacan-İran sınırı bir dostluk sınırıdır. Bu sınırın korunması iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti ile başka yönlerde de sınırımız var. Bu tam anlamıyla bir dostluk ve işbirliği sınırıdır. İki ülkenin vatandaşları bundan yararlanıyor. Aynı zamanda kargo taşımacılığı hacminin artması Azerbaycan-İran ilişkilerinin geliştiğine işaret ediyor." dedi.

İlham Aliyev ayrıca, “Buraya yakın olan Hüdaferin Köprüsü, Azerbaycan-İran dostluğunun bir sembolüdür." ifadesini kullandı.