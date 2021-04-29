Aliyev ve Blinken telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu.

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik