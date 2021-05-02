Viyana görüşmeleri 3 hafta içinde başarıyla tamamlanması hedefleniyor

Rus Büyükelçi, "Zaman sınırı yok ancak (anlaşmaya taraf ülke) temsilciler görüşmeleri yaklaşık 3 hafta içinde başarıyla tamamlamayı hedefliyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı. AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktörü Mora, Twitter’den yaptığı açıklamada, Viyana’da müzakerelerin 3. haftasının tamamlandığını, haftaya tarafların yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Görüşmelerdeki ilerlemenin orta seviyede sürdüğünü aktaran Mora, buna karşılık konuların çok fazla detaylı olmasının durumu karmaşıklaştırdığını ifade etti. AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktörü Mora, Twitter’den yaptığı açıklamada, Viyana’da müzakerelerin 3. haftasının tamamlandığını, haftaya tarafların yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Kaynak: T24