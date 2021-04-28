Çin: ABD, İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmalı

Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu kapsamında görüşme dün düzenlendi.

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Wang Qun görüşmeye katıldı.

Wang Qun, Ortak Komisyon’un ABD ve İran’ın anlaşmayı yeniden uygulaması için düzenlediği müzakerelerin dördüncü haftaya girdiğini ve bunun çok önemli bir hafta olacağını ifade etti.

Mevcut durumda müzakerelerde bazı önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak yine de bazı önemli anlaşmazlıkların bulunduğunu dile getiren Wang Qun, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesinin ABD ile mi İran’la mı başlayacağı meselesinin tarafların doğru-yanlış anlayışını yansıttığını ve ABD yönetiminin tek taraflı kapsamlı anlaşmadan çekilip İran’a aşırı baskı uygulamasının mevcut İran nükleer krizine yol açtığını belirtti.

Wang Qun, bu nedenle ABD’nin İran’a ve üçüncü tarafa yönelik tüm tek taraflı yasadışı yaptırımları kaldırması gerektiğine ve bunun müzakerelerin başarısının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Wang Qun, tüm tarafların önce bu kritik meseleye odaklanması ve Ortak Komisyon’un ABD’nin yaptırımları kaldırmasıyla ilgili durumu değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: CRI Türkçe