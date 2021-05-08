Rusya'dan ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi' planına tepki

BM'de Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin düzenlediği bir bakanlar oturumunda konuşan Lavrov, "Son zamanlarda bir uluslararası düzen kurmaya yönelik girişimler gördük. Sadece belli bir kesimin dahil olduğu kurumlar tarafından alınan kararlar herkese uygulanmak isteniyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği plana göndermede bulunan Lavrov, "Bu doğrultuda ABD yönetimi bir 'Demokrasi Zirvesi' organize etmek istiyor Bu uluslararası ilişkilere daha da zarar verme ve yeni fay hatları oluşturma riskini beraberinde getiriyor. Şu an ihtiyacımız olan şey ortak bir dava" diye konuştu.

Lavrov, "Katılımcıların listesini tabii ki Washington belirleyecek" diye devam etti ve Berlin ile Paris'in de çok taraflı sistemin merkezinin Avrupa Birliği olmasını istediğini ifade etti.

Washington, organizasyonla ilgili detay ve tarih paylaşmadı. Daha önce zirvenin yozlaşma ve otoriterlik ile mücadele ve insan haklarına uluslararası destek toplamayı hedefleyeceğini söylemişti.

Kaynak: T24