Siyonist İsrail, insanlığa karşı suç işliyor

T24'e göre, HRW, yeni raporunda "Siyonistlerin, Filistinliler üzerinde güce sahip olmasını hedefleyen" yasaların yürürlükte olduğunu ifade edildi.

Apartheid, rejimin politikalarıyla ırksal ayrımcılık yapılması anlamına geliyor ve insanlığa karşı suç olarak kabul ediliyor.

Siyonist İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da en az 2.5 milyon, Doğu Kudüs'te ise 350 bin Filistinli yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in İsrail işgali altında diye nitelendirdiği Gazze Şeridi'nde ise 1.9 milyon Filistinli yaşıyor.

Kaynak: T24