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27 Nis 2021 14:49

İnsan Hakları İzleme Örgütü:

Siyonist İsrail, insanlığa karşı suç işliyor

Siyonist İsrail, insanlığa karşı suç işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü(HRW), Siyonist İsrail'in işgal ettiği bölgelerde ve kendi topraklarında Filistinlilere yönelik apartheid ve zulüm gibi insanlığı karşı suçlar işlediğini ifade etti.

T24'e göre, HRW, yeni raporunda "Siyonistlerin, Filistinliler üzerinde güce sahip olmasını hedefleyen" yasaların yürürlükte olduğunu ifade edildi. 

Apartheid, rejimin politikalarıyla ırksal ayrımcılık yapılması anlamına geliyor ve insanlığa karşı suç olarak kabul ediliyor.

Siyonist İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da en az 2.5 milyon, Doğu Kudüs'te ise 350 bin Filistinli yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in İsrail işgali altında diye nitelendirdiği Gazze Şeridi'nde ise 1.9 milyon Filistinli yaşıyor. 

Kaynak: T24

News Code 1893998
https://tr.mehrnews.com/news/1893998/

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