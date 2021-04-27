Ebu Merzuk: Filistin seçimleri ertelenmemeli

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) önde gelen yöneticilerinden olan Ebu Merzuk, seçimlerin ertelenmesine dair Quds Press Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin, başkanlık kararnamesinde belirtildiği tarihlerde yapılmasının herkesin yararına olacağını anımsatan Ebu Merzuk, seçim sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Filistin çıkarları ile halkının umutlarını olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizdi.

Hamaslı yönetici, “Seçimlerin yapılması konusundaki duruşumuz sabittir. Kudüs kenti de seçimlerin yapılacağı bölgelere dahil edilmelidir. Hiçbir şekilde İsrail'in arzu ve isteklerine göre hareket edemeyiz. Seçimler, Filistin’in iç meselesidir. İsrail'in tutumuna boyun eğmek, kutsal topraklar üzerindeki egemenliğinin tanınması anlamına gelir. Halbuki boyun eğmek yerine onunla savaşmalı ve kendi irademizi dayatmalıyız. İşte meselenin özü de budur.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in seçimlere karşı çıkması halinde ne yapacaklarına değinen Ebu Merzuk, işgal yönetimine rağmen seçimleri icra edeceklerini ve bunu kendilerine emrivaki yapacaklarını belirtti.

Ebu Merzuk, Hamas’ın milletvekili seçimleri için Merkez Seçim Kurulu'na ilettiği "Buluşma Yerimiz Kudüs" başlıklı aday listesinde yer alan siyasilerin işgal güçleri tarafından hedef alınmasına ilişkin, “İşgal rejimi, Hamas listesinin her yönüyle kendileri için tehlike arz ettiğinin farkındadır. Bu sebeple listeyi işlevsiz hale getirmeye çalışıyor. Hamas’ın seçimleri bir kez daha kazanması, İsrail’in görmek istemediği kabuslardan biridir.” yorumunu yaptı.

Öte yandan Filistinliler, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan söz konusu seçimlerin, İsrail'in Kudüs'te yapılmasını engelleyeceği bahanesiyle erteleneceğinden endişeleniyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, İsrail'in seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması nedeniyle seçimlerin ertelenme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi