Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı yetkiliden ABD ile mahkum takası hakkındaki habere yalanlama

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İranlı yetkili, İran'ın her zaman iki ülke arasındaki kapsamlı mahkum takasını vurguladığını da sözlerine ekledi.

İddia, kaynak olarak adı açıklanmayan İranlı yetkilileri gösteren Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen'den gelmişti.

Haberde, Tahran ve Washington'un, ABD'de tutuklu dört İranlının özgürlüğü ve İran'a ait 7 milyar dolarlık fonun salıverilmesi karşılığında, İran'da tutuklu bulunan 4 Amerikalının serbest bırakılmasında uzlaştığı öne sürülmüştü.

Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile mahkum takası meselesi

İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Hatipzade, "Mahkum takası meselesi her zaman İran'ın gündeminde yer almıştır. Nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelerin dışında bu konuda da her zaman bazı öneriler ortaya atılmıştır." dedi.

'Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz'

Afganistan'daki son gelişmeler hakkında Hatipzade, “Afganistan’daki gelişmeleri yakından izliyoruz ve bölgesel aktörlerle istişare halindeyiz. Afganistan'da yaşananlar konusunda endişeliyiz ve bu ülkede barış ve istikrarın kurulması için elimizden geleni yapmaktayız. Afganistan hükümeti ve diğer gruplarla temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

İran’ın Afganistan konulu İstanbul Konferansı'na katılıp katılmayacağı sorusuna Hatipzade, “Bunu zamanı gelince ele alacağız” yanıtını verdi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 732 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 875'e vaka sayısı ise 2 milyon 555 bin 587'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 461'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 4 bin 949'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.