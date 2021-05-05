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5 May 2021 13:48

Nijer'de silahlı saldırı: 20 ölü

Nijer'de silahlı saldırı: 20 ölü

Nijer'de 200'e yakın silahlı kişi ülkenin batısındaki Banibangu bölgesine saldırdı, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktı. Çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, 200'e yakın silahlı kişi ülkenin batısındaki Banibangu bölgesine saldırdı, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktı.

Açıklamada, çatışma sırasında 16 asker ile 4 sivilin öldüğü, bazı askerlerin kaybolduğu aktarıldı.

Şiddet olayları arttı

Ülkenin batısında şiddet olayları son zamanlarda tırmanışa geçti.

Tahoua bölgesinde 1 Mayıs'ta askerlere silahlı saldırı düzenlenmiş, 16 asker hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

News Code 1894143
https://tr.mehrnews.com/news/1894143/

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