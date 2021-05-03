G7 dışişleri bakanları toplanıyor: Gündemde İran var

Sputnik’e göre, G7 dışişleri bakanları 2 yıldan sonra ilk kez yüz yüze Londra’da toplanıyor.

Londra'da 3-5 Mayıs tarihlerinde iki yıldan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısının gündemindeki ana maddelerden biri belli oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün akşam yayınladığı açıklamada G7 toplantısında İran da dahil olmak üzere küresel meselelerin masaya yatırılacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab G7 ülkelerinin Rus "propaganda" ve dezenforrmasyonuna karşı hızlı yanıt verecek bir mekanizma teklifini değerlendireceğini söyledi.

İngiliz, ABD ve Avrupa güvenlik yetkilileri Rusya ve Çin'in Batı'ya karşı güvensizlik oluşturmak için seçimlerde dezenformasyon yapmaya ya da Covid-19 aşısı ile ilgili yalanları yaymaya çalıştığını savunuyor.

Toplantıya İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD dışişleri bakanları katılıyor. Hindistan, Avustralya, Güney Kore ve Güney Afrika dışişleri bakanları da konuk olarak davet edildi.

G7 ülkeleri ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın toplam gayrisafi yurtiçi hasılası 40 trilyon dolar civarında bulunuyor ki bu meblağ küresel ekonominin neredeyse yarısına tekabül ediyor.