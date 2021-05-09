Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyoruz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin Galibaf, "Halihazırda İran ile P4 + 1 arasındaki nükleer müzakereler birçok iniş ve çıkışlarla devam ediyor. Bir gün müzakerelerin ilerleme kaydettiğine dair haberler, ertesi gün ise anlaşmazlıklar çıktığına dair haber yayınlanır. Bunlar müzakerelerin ciddiyetini gösterir." dedi.

Galibaf, “Allah’a hamdolsun meclisin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasası nükeer endüstinin kilidini açtı ve İran heyetine müzakere için gerekli potansiyeli sağladı.” ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlar hakkında Galibaf, "Yüce İslam Devrimi Lideri tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, tüm yaptırımların pratik olarak bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Tüm yaptırımlar kaldırılırsa ve bunun ekonomik etkileri pratikte test edilirse İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme konusunda herhangi bir gecikme olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf vatan düşmanlarına seslenerek, “Düşmanlar İran’ın yaptırımları kaldırma çabalarına rağmen halkımızın onları asla beklemeyeceğini bilmeli. İnisiyatif bizim elimizde bu nedenle aşırı hırsı bir kenara bırakmalarını ve yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu daha fazla ertelememelerini tavsiye ediyoruz, çünkü zaman geçtikçe nükleer anlaşmaya dönmenin maliyeti daha ağır olacaktır.” diye konuştu.