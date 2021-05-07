ABD, anlaşma ile Trump'ın başarısız mirası arasında seçim yapmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade NBC News’e verdiği mülakatta, Viyana görüşmeleri hakkında, “Yeterli ilerlemeler olmamasına rağmen, görüşmeler olumlu bir atmosferde devam ediyor. Artık taraflar arasında taslak hazırlama ve müzakere aşaması başlamıştır” dedi.

Said Hatipzade, “Bazı konular hakkında anlaşmazlık olduğu için işin süreci hızlı değil. Washington, Viyana görüşmelerinin yeni bir pazarlık veya müzakere turu için yapılmadığını bilmelidir” ifadesini kullandı.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm pazarlıklar Temmuz 2015’te sona ermiş. Şimdi ABD’nin anlaşmaya tam olarak nasıl geri dönebileceğine odaklanmak için Viyana'da toplanmaktayız. Herhangi bir yargıya ve bir sonuca varmak için çok erkendir.”

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinin Washington’un kendisine bağlı olduğunu belirten Hatipzade, “Şimdi ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetiminin başarısız mirasına bağlı kalması ya da bu miras ve politikadan uzaklaşarak Obama tarafından imzalanan anlaşmadaki taahhütlere uyması için politik bir karar vermesinin zamanıdır” ifadelerinde bulundu.