Myanmar'da darbeci askerler tarafın öldürülenlerin sayısı 780 oldu

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda, toplam can kaybının 780'e çıktığı, 3 bin 826 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Darbe karşıtı 1540 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.
Öte yandan askeri darbeye karşı protestolarda etkili olduğu bilinen ve 8 Mayıs'ta gözaltına alınan Myanmarlı şair Khet Thi'nin, gözaltında tutulduğu Monywa şehrindeki ordu karakolunda hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: T24
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