MHP’nin açıkladığı yeni anayasa çalışması AK Parti'de tartışma yarattı

T24'de yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salı günü açıkladığı partisinin yeni anayasa çalışması, AKP içinde de tartışmalara neden oldu. Bahçeli’nin bu hamlesiyle “AKP’den ön aldığı” belirtilirken bu durumun “Cumhur İttifakı’nda AKP’yi, dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geri plana ittiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, MHP kanadı, “Genel başkan Bahçeli’nin, Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışına en başından bu yana destek verdiği, bu nedenle bir an önce yola koyulup anayasa çalışmalarına başladığı” belirtildi. Her iki parti ayrıca yeni anayasa çalışmasında bazı maddelerde de birbiriyle çelişti.

AKP içinde MHP’nin hazırladığı yeni anayasayla ilgili tartışmalar da başladı. Bahçeli’nin yeni anayasa ile ilgili çalışmaları açıklamasının “anayasa konusunda AKP’yi ikinci plana ittiği” ifade edildi. MHP lideri Bahçeli’nin daha önce de kritik konularda AKP’den önce davrandığı ve açıklamalar yaptığı, “neredeyse gündemi belirleyen tek parti konumuna geldiğine” dikkat çekilirken, oysa Cumhur İttifakı’nın büyük ortağının “AKP olduğu” dillendirildi.

MHP’nin çalışmasında, “TBMM başkanının seçilmesi halinde partisinden istifa edeceğine” yönelik bir madde de yer alıyor. Ancak edinilen bilgiye göre AKP’nin, MHP’nin çalışmasında yer alan bu maddeye de sıcak bakmadığı öne sürüldü. TBMM başkanının seçildikten sonra istifa etmesi ve “tarafsız” kalması önerisinin daha önce anayasada değişiklik yapılarak “cumhurbaşkanına parti üyesi olma hakkının tanınması maddesiyle çeliştiği” konuşuldu. Partide, “TBMM başkanı seçildikten sonra istifa etti, tarafsızlık kazandı, diyelim. O zaman önceki anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına partili olma yetkisi neden tanındı? Cumhurbaşkanının partili olduğu bir sistemde, TBMM başkanı neden tarafsız olmalı? MHP’nin çalışmasındaki ayrıntıyı henüz bilmiyoruz” değerlendirmesi yapılıyor. Partide ayrıca “MB’nin anayasal güvence altına alınması” maddesiyle de “cumhurbaşkanının kararname yetkisinin sınırlandırılacağı” değerlendirildi.