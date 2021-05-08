İstanbul'da İsrail karşıtı protesto gösterisi

Levent'teki başkonsolosluk önünde toplanan göstericiler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı Gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir", "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz", "Kahrolsun Siyonizm", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Amerika, Kudüs'e taşıdın başkenti, ben sana söyleyeyim, Kudüs bizim başkentimizdir, ne İsrail'in ne Amerika'nın." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"İsrail direnişçilere karşı direnişe, saldırıya devam ederse buralardan ayrılacak mıyız? Nöbet tutacak mısınız, herkesi buraya çağıracak mısınız, çocuklarınızı çağıracak mısınız, Türkiye'yi konsoloslukların ve büyükelçiliklerin önüne yığacak mısınız, burada sahurunuzu, iftarınızı yapacak mısınız? Bunu İsrail'e nasıl göstereceksiniz? Varlığınızla. İsrail şunu bilsin, bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız. Her gün sayımızı artıracağız, Türkiye'nin her tarafında eylemler yapacağız, buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde konvoylar düzenleyeceksiniz, Filistin bayraklarını alacaksınız ve Türkiye'nin her tarafında bu konvoylarla gezeceksiniz, İsrail'e mesaj vereceksiniz ama bu mesajınız, Filistinlilere yapılan onların zulmü gibi olacak ve diyeceksiniz ki biz bu mesajla aslında neyi hedefliyoruz, neyi yetiştiriyoruz biliyor musunuz? Kundaktakilerini bile gerektiğinde Filistinli çocuklarla beraber size taş atmaya hazırlıyoruz. O taşla siz zalimlerin kafasını yaracağız, o taşla Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz, demek için herkesi yetiştireceğiz ve bir gün inşallah Kudüs'te bunun sonucunu göreceğiz."

Kaynak: Haber7