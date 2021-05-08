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8 May 2021 12:06

Libya, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarını kınadı

Libya, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarını kınadı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Siyonist İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Siyonist İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

"Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirten Dibeybe, "İsrail'in, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldırısını ve Filistinlileri benzeri görülmemiş şekilde yerlerinden etmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail rejiminin bu eylemlerinin, barış sürecini baltaladığına dikkati çeken Libya Başbakanı, "Uluslararası toplum, Filistinlilerin çıkarına adil bir çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Timetürk

News Code 1894190
https://tr.mehrnews.com/news/1894190/

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