Ensarullah, Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyasi Ofisi, yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist Rejim'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'in tutumu Filistin meselesini desteklemektir. Yemen, Siyonist Rejim'e karşı Filistinlileri desteklemeyi vurguluyor.

Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşleri tüm Yemenlilerin Filistin ve Kudüs meselesini desteklediğini ve bu konuyu asla unutmayacağını gösterdi.

Yemen halkı, Filistin meslesinin ana gündemde olmasını vurguluyor. Tüm Arap ve İslam milletlerini ve dünyanın tüm özgürlüksever insanlarını Siyonist Rejim'in Kudüs'teki cinayetlerini kınamaya ve Filistin halkıyla direnişin yanında durmaya çağırıyor."

Siyonist Rejim güçleri işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin protestolarına sert müdahalede bulunuyor.