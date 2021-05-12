Suriye'de yapılacak seçimler Batı'nın hezimetine işaret ediyor

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte, Suriye'nin son durumu ile gündemdeki konuları değerlendirdi.

Deyyub, 2021 Suriye devlet başkanlığı seçimleri konusunda, "2021 seçimleri, 2014'tekinden çok daha iyi koşullarda yapılacak. Suriye halkı, ülke ordusu ve hükümetiyle birlikte terörü yenmeyi başardı. Terörle mücadele henüz sona ermedi ve Suriye topraklarının teröristlerin, Türk ve Amerikan güçlerinin işgalinden kurtarılmasına kadar devam edecek. Dolayısıyla bu seçimlerin daha iyi bir atmosferde yapılacağı açıktır. 2021 Suriye devlet başkanlığı seçimleri, Batı'nın Suriye seçimleri ve ülkenin ulusal egemenliğini hedef alama projesinin hezimete uğradığına işaret ediyor." dedi.

Mehr muhabirinin "Geçenlerde İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Dimona nükleer tesisinin yakınına isabet etti. Bu olay Siyonistleri büyük ölçüde korkuttu. Bu konudaki görüşünüz nedir?" şeklindeki sorusuna Büyükelçi "Siyonist yetkililer söz konusu füzeyi hedefini şaşıran bir füze olarak nitelendirmişti. Hedefini şaşırmış bir füze onları bu kadar korkutabildiyse hedefe isabet edecek bir füze onları ne durumua düşürebilir? Siyonistler bu olaydan ders çıkarmalı." yanıtını verdi.

Deyyub, Siyonist Rejim'in işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına ilişkin, "Şu anda Siyonistlerin Kudüs'te işledikleri cinayetlerini görüyorsunuz. Bu da bölge ülkelerine, özellikle Filistinlilere yönelik düşmanca politikalarını ve saldırılarını sürdürdüklerini gösteriyor. İşgal altındaki bölgelere yerleşiyorlar, Filistinlileri anavatanlarından zorla çıkartıyorlar ve tüm uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. Tüm bunlarla birlikte, daha parlak ve daha iyi bir geleceğin önümüzde olduğuna inanıyorum. Tüm bunlara rağmen geleceğin daha iyi ve parlak olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye-Arap ülkeleri ilişkileri hakkında Şefik Deyyub, “Geçmişte bazı Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı aldıkları tavırlar, bölgenin çıkarlarına katkıda bulunmadı. Şimdi Arap ülkelerinin Suriye konusundaki tavırlarını yeniden gözden geçirme zamanı gelmiştir. Bazı Arap ülkelerinin bu konuda attığı her adım Şam tarafından memnuniyetle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Şefik Deyyub, Siyonist Rejim’in Suriye’ye yönelik saldırı hakkında, “2011'de Suriye krizinin başlamasından bu yana, Siyonist Rejim krizin şekillenmesinde kilit bir rol oynadı. Aslında bu rejim terör örgütlerini destekleyerek onlara mali kaynak sağladı ve Suriye'deki faaliyetlerini kolaylaştırdı” dedi.

Suriyeli büyükelçi, “Siyonist Rejim'in Suriye’ye askeri saldırısı yeni bir şey değil. Onlar 2011’den beri saldırılarını sürdürüyor. Ancak Suriye güçlerinin sahadaki sayısız başarıları, Siyonistlere ve müttefiklerine Suriye'deki oyunun sona erdiği ve terör örgütlerinin nihai yenilginin eşiğine geldiği mesajını veriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Deyyub, Siyonist Rejim'in tekfirci teröristlerin Suriye’deki yenilgisinden emin olduktan sonra ülkesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

Şefik Dayyub, Şehit General Kasım Süleymani’nin Suriye’de terörizmle mücadeledeki rolüne ilişkin, "General Süleymani Suriye'de terör ve işgalcilikle mücadelede önemli rol oynadı. General Süleymani sadece Suriye'de değil, aynı zamanda Filistin, Irak ve bölgede terörizme karşı mücadele etti ve ülkelerin toprak bütünlüğünü savundu." diye konuştu.