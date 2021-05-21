Zarif ile Josep Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam saatlerinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Viyana görüşmelerinin son durumu ve kaydedilen önemli ilerlemenin yanı sıra diğer konular ele alndı.

Zarif görüşmede Borrell ve meslektaşlarının çabalarını takdir ederek, ABD’nin son 5 aydaki ekonomik terörizmini ve taahhütlerini ihal etmesini eleştirerek, “Trump'ın yasadışı ve insanlık dışı yaptırımlarının Biden yönetimi tarafından müzakere kaldıracı olarak devam etmesi kabul edilmezdir. Viyana görüşmelerinin başarısının ön koşulu olarak bu yaklaşımın değitirilmesi ABD başkanının vermesi gereken siyasi bir karardır.” dedi.