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19 May 2021 09:57

Dışişleri Bakanı Zarif Dublin'de

Dışişleri Bakanı Zarif Dublin'de

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ikili ilişkileri görüşmek üzere bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Avrupa turunun dördüncü durağı olan İrlanda'ya geldi.

Son günlerde İspanya, İtalya ve Vatikan ülkelerini ziyaret eden Zarif bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmişti.

News Code 1894476
https://tr.mehrnews.com/news/1894476/

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