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16 May 2021 09:40

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Roma'da

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Roma'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'aya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'aya geldi.

Zarif, Avrupa turunun ilk durağı Madrid'de, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reese Maruto ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomi ve ticari ilişkileri görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önceki gün Madrid'de İspanyol mevkidaşı Bayan Arança Gonzales Laya ile görüşmüştü.

Zarif, görüşmede iki ülke ekonomik kapasitelerinin mevcut ekonomik düzeyin çok üstünde olduğunu belirterek ilişkilerin önündeki bazı engellerin giderilmesine vurgu yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı da İran’ın bölgesel konumunun önemli olduğunu ifade ederek, nükleer anlaşma, bölgesel konular ve ikili ilişkiler hususundaki görüşlerini aktardı.

News Code 1894389
https://tr.mehrnews.com/news/1894389/

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