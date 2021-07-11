Haşdi Şabi, Irak'ta barışı garanti eder

Al Mayadeen kanalına göre, Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad Ninava vilayetindeki Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının 4'üncü yıldönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Falih El Fayyad'ın yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ninava vilayetindeki Musul kentinin kurtarılması IŞİD'in Irak topraklarındaki sonunun başlangıçıydı. Haşdi Şabi Irak'ta barış ve istikrarın sağlanmasını garanti eder.

Haşdi Şabi son yıllarda güvenlik güçlerini desteklemiş ve bundan sonra da aynısını yapacaktır.

Irak halkı, Haşdi Şabi'nin ana çekirdeğini oluşturuyor. Haşdi Şabi, kan ve cihat yoluyla mevcut konumuna ulaşmıştır. Bu nedenle Haşdi Şabi'nin bu konumunun zarar görmemesi için herkesin el ele vermesi gerekiyor."

Falih El Fayyad geçenlerde de Haşdi Şabi'nin Irak'taki en önemli askeri kollardan biri olduğunu belirtmişti.

Haşdi Şabi Başkanı ilaveten Haşdi Şabi'nin Irak'ın ulusal egemenliğinin desteklenmesini garanti ettiğini ve tüm Irak halkının bunu koruması gerektiğini ifade etmişti.