Şahname kitabı Bakü'de yeniden basıldı

İran'ın Azerbaycan'daki Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği'nin desteğiyle klasik İran şairi Ferdevi'nin Azeri diline çevrilen Şahname kitabının birinci cildi Bakü'de yeniden basıldı.

900 sayfalık “Şahname” adlı çeviri kitap Nurlar Yayınevi tarafından basılarak raflardaki yerini aldı.

Azerbaycanlı Prof.Dr. Mübariz Alizade tarafından Farsça'dan Azerice'ye çevrilen şiir eserinin birinci cildi, 2005 yılında kitapseverlere sunulmuştu.

Bu kitabın editörü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanınmış şair ve Fars dili ve edebiyatı hocası Şahin Fazıl'a aittir.