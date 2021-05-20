İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na bir mektup gönderdi.

Tuğgeneral İsmail Kaani, İzzeddin Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'a hitaben yazdığı mektupta, "Bendeniz kendi şahsım ve İslam Devrimi Lideri’nin adına direniş gruplarının tüm komutanlarına ve askerlerine Kudüs’ün muzaffer olacağını belirtmek isterim. Sizler ahidinize sadık kaldınız ve işgalci düşmana korku, zillet ve hezimeti tattırdınız." ifadeleri kullanıldı.

"Kudüs'ün Kılıcı" operasyonuna işaret edildiği mektupta, "Bu operasyon, düşmanla mücadelede yeni bir sayfanın açılmasına neden odu. Direnişiniz kan ve ateşle yazılmıştır. Artık düşman sert bir yanıt almadan Kudüs'ü izole edemez. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, düşmanın çöküşü için geri sayım başladığını ve bunun asla durmayacağını vurgulamıştır.

Kudüs'ün Kılıcı, ümmetin dikkatini bir kez daha Kudüs'e ve kutsal mekanlara çekerek, Filistin'in satışında rolü olanların kendilerinden başka kimseyi temsil etmediklerini ve ihanetlerinden pişman olacaklarını ispatladı. Direniş grupları da düşmanın zafiyetini ortaya çıkardı." denildi.

Tuğgeneral Kaani'nin mektubunda, "Üzerinizdeki baskılar arttıkça ve kuşatma yoğunlaştıkça Filistin'i asla yalnız bırakmayacağız." beliritldi.