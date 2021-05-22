İran'da turistik "Bişegerme" Şelalesi

İran’ın Luristan eyaletinde bulunan Zagros Dağları’ndaki mevsimlik nehirlerin varlığı bu eyalette farklı şelalelerin oluşmasını sağlamıştır.

"Bişeh Şelalesi", İran’ın en güzel şelalelerinden biri olarak Luristan’ın Dorud ilçesinde yer alıyor. Bu şelale, kayalardan akan su sesi, yaşlı ağaçlar, eşsiz köy manzaraları ve güzel doğasıyla turistleri ağırlıyor.

Bişe Şelalesi’nin yanında “Abgerme” ya da “Bişegerme” adlı bir şelale bulunmaktadır. Bu şelale, Azgan göletinin yakınlığında yer alıyor. Şelalenin etrafında elverişli su ve iklim nedeniyle güzel bitki türleri bulunuyor. Bu bölgede kendi kendine yetişen nergis, zambak, yabani karanfil ve nane gibi bitkiler ve geniş ağaçların varlığı turistleri adeta büyülüyor.

İşte Bişegerme Şelalesi'ne minik bir yolculuk...