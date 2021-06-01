  1. İran
1 Haz 2021 21:09

Şiraz'daki "Kerim Han Kalesi"ne minik bir yolculuk

Şiraz'daki "Kerim Han Kalesi"ne minik bir yolculuk

Şiraz şehrinin önemli tarihi eserlerinden olan Kerim Han Kalesi, Zend Hanedanı Kerim Han Zend tarafından Kraliyet alanı olarak yaptırılmış.

Kerim Han Kalesi, İran'ın Şiraz şehrinde Zend hanedanı dönemine ait tarihi kaledir. Şiraz şehrinin önemli tarihi eserlerinden olan Kerim Han Kalesi, Kerim Han Zend tarafından 1766 tarihinde yaptırılmıştır.

Şiraz'daki "Kerim Han Kalesi"ne minik bir yolculuk

Toplam alanı 4000 m², tamamı tuğladan yapılmış surlarının yüksekliği 12 metre olup surlarının dört köşesinde yüksekliği 14 metre olan dört burç bulunur. Bu burçlardan birisi ise Piza Kulesi gibi eğik duruyor. Ayrıca Kerim Han Kale’sinin dekoratif yapısı, çinileri ve süslemeleri Kaçar Hanedanlığı egemenliği döneminden kalmadır.

Şiraz'daki "Kerim Han Kalesi"ne minik bir yolculuk

Kerim Han Kalesi aynı zamanda halk arasında Arg’e –Kerim olarak da adlandırılmıştır. Yuvarlak şekilde biçimlenen ana hatlarıyla göz kamaştırır nitelikte inşa edilmiştir.

Kerim Han Kalesi'nin giriş kısmında Farsça kaleme alınmış olan “Şiraz kentine yeni gelmiş olan bir turist Kerim Han Saray’ını öve öve bitiremeyecektir.” Şeklindeki sözü oldukça dikkat çekici nitelikte olmuştur.

Şiraz'daki "Kerim Han Kalesi"ne minik bir yolculuk

İç mekân mimarisinde vitray camları, ahşap işlemeleri ve çeşitli minyatür süslemelerine büyük oranda yer verilmiştir. Bu eşsiz süslemeler bir yönüyle de geçmişi andırır nitelikte olmuştur.

News Code 1894786
https://tr.mehrnews.com/news/1894786/

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