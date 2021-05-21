İslam Devrimi Lideri'nden Filistin halkına tebrik mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei kaleme aldığı bir mesajda, Siyonist Rejim'e karşı direnişin zaferinden dolayı Filistin halkını tebrik etti.

İslam Devrim Lideri’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verild:

“Güçlü ve Mazlum Filistin’e selam olsun; Filistin’in cesur ve gayretli gençlerine selam olsun; Kahraman ve dirençli Gazze’ye selam olsun, Hamas’a, İslami Cihad’a ve Filistin’in diğer siyasi gruplarına selam olsun.

Yüce Allah’tan şehitler için rahmet ve yaralılar için acil şifalar dileyerek Siyonist Rejim’e karşı kazandığı zaferden dolayı Filistin halkını tebrik ediyorum.

Bu birkaç günün imtihanı Filistin halkını gururlandırdı. Barbar Siyonist Rejimi, Filistin intifadası karşısında aciz olduğunu doğru bir şekilde anladı.

Kudüs ve Batı Şeria’nın Gazze, 1948 toprakları ve kamplar arasındaki işbirliği Filistinlilerin geleceğini gösterdi. Bu 12 günde İsrail esas olarak Gazze'de büyük cinayetler işledi ve Filistin intifadasına karşı koyamaması için pratikte utanç verici ve çılgınca davranışlarda bulunduğunu kanıtladı. Öyle ki dünya kamuoyunu kendi aleyhine kışkırtarak hem kendisinden hem de başta ABD olmak üzere Batı hükümetleri gibi destekçilerinden her zamankinden daha fazla nefret edilmesine neden oldu.

Hem cinayetlerin devamı hem de ateşkes talebi Siyonist Rejim için yenilgiydi. Yenilgiyi kabul etmek zorundaydı.

Kötü rejim daha da zayıflayacak. Filistinli gençlerin hazırlıklı olması ve değerli mücahit grupların güçlendirilmesi Filistin'i her geçen gün daha güçlü hale getirecek ve gaspçi düşmanı gittikçe daha güçsüz ve çaresiz bırakacak.

Çatışmayı başlatma ve durdurma zamanı Filistinli mücahit ve siyasi liderlerin kararına bağlıdır. Ancak hazırlılı bir şekilde sahnede olmak durdurulmamalıdır.

İslam dünyası Filistin davasından tamamen sorumludur ve bu dini bir görevdir. Siyasi akıl ve hükümetin deneyimleri de bu şeriat kararını doğruluyor ve vurguluyor.

Müslüman devletler, ister askeri güçlendirmede olsun, ister bugün ihtiyaç duyulan mali desteklemede olsun, ister Gazze'deki altyapıyı ve yıkımı yeniden inşa etmekte olsun Filistin halkına verdikleri destekte samimi olmalıdır.

Bir diğer önemli görev de terörist ve zalim Siyonist Rejim’in cezalandırılmasıdır. Tüm uyanık vicdanlar, bu 12 günde Filistinli çocukları ve kadınları öldürme cinayetinin cezasız kalmamasını kabul ediyor.

Siyonist Rejim'in tüm etkili unsurları ve Netanyahu'nun kendisi uluslararası ve bağımsız mahkemeler tarafından soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır.”