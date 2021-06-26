Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına drone saldırısı

Erbil'de ABD Konsolosluğu'na 3 kilometre mesafedeki Birax köyüne patlayıcı yüklü drone ile saldırı düzenlendi.

Erbil Valiliği, Gomespan köyü civarında iki saldırının daha gerçekleştiğini duyurdu.

Rudaw muhabiri Ferhad Dolamerî’nin güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre saldırı gece saat 01.30-02.00 sularında drone'lara yüklenmiş TNT ile gerçekleştirildi.

Atılan patlayıcılardan birinin infilak ettiği ancak diğerinin patlamadığı bildirildi.

TNT bombalarından birinin köydeki bir evin çatışına isabet ettiği, güvenlik güçlerinin söz konusu bölgede önlem alarak inceleme başlattığı kaydedildi.

Saldırılarla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu, son zamanlarda Erbil'de yaşanan ikinci drone saldırısı olarak kaydedildi.

14 Nisan'daki ilk saldırıda IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon’un karargahı hedef alınmıştı.

Erbil Valisi Umêd Xoşnav aynı gece Gomespan köyü civarında iki ayrı saldırının da düzenlendiğini söyledi. Saldırılarla ilgili bugün güvenlik güçlerinin bir açıklama yapması bekleniyor.