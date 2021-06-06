Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Alamut Kalesi, Kazvin'in turistik cazibe merkezlerinden ve tarih ve arkeoloji ile ilgilenenler için ideal bir yer olan İran'ın en önemli tarihi kalelerinden biridir.

Kazvin’e 120 km uzaklıkta Elburz dağlarının eteklerindeki Alamut Kalesi, Deylem Kralı tarafından yaptırılmış. Kale, dağların arasında, kayaların üzerinde öyle bir kaleymiş ki yüzyıllar boyunca hiç ele geçirilememiş. Fakat kalenin efsaneleşmesi yıllar sonra Hasan Sabbah’ın kaleyi 3000 altına almasından sonrasında başlar.

Surlarla çevrili bir yapı olarak Alamut Kalesi, sert kayalarla inşa edilmiştir.

Alamut kalesi'nin 8200 metre yüksekliği bulunur.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana sahip olan kale 2002 yılında İran'ın Ulusal Miras Listesinde yer almıştır.