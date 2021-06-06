  1. İran
6 Haz 2021 21:12

Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Alamut Kalesi, Kazvin'in turistik cazibe merkezlerinden ve tarih ve arkeoloji ile ilgilenenler için ideal bir yer olan İran'ın en önemli tarihi kalelerinden biridir.

Alamut Kalesi, Kazvin'in turistik cazibe merkezlerinden ve tarih ve arkeoloji ile ilgilenenler için ideal bir yer olan İran'ın en önemli tarihi kalelerinden biridir.

Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Kazvin’e 120 km uzaklıkta Elburz dağlarının eteklerindeki Alamut Kalesi, Deylem Kralı tarafından yaptırılmış. Kale, dağların arasında, kayaların üzerinde öyle bir kaleymiş ki yüzyıllar boyunca hiç ele geçirilememiş. Fakat kalenin efsaneleşmesi yıllar sonra Hasan Sabbah’ın kaleyi 3000 altına almasından sonrasında başlar. 

Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Surlarla çevrili bir yapı olarak Alamut Kalesi, sert kayalarla inşa edilmiştir.

Alamut kalesi'nin 8200 metre yüksekliği bulunur.

Kazvin'de tarihi bir kale: Alamut Kalesi

Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana sahip olan kale 2002 yılında İran'ın Ulusal Miras Listesinde yer almıştır.

News Code 1894861
https://tr.mehrnews.com/news/1894861/

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