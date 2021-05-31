"Ters Yol" Çin'de İran sinemasını temsil edecek

İranlı sinemacı Ebulfazl Celili’nin yönettiği “Ters Yol” adlı film Çin’de düzenlenecek olan Uluslararası Şanghay Film Festivali’nin ana bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

Ergenlerin günlük yaşamını konu alan “Ters Yol” adlı film günümüz İran toplumundaki bazı gençlerin film yapımcılığı ve genç sinemacılar arasına katılma yönündeki zorluklarını anlatıyor.

“Ters Yol” daha önce Uluslararası Çocuk ve Ergen Film festivallerinin yanı sıra Hindistan’daki Jaipur ve Guwahati film festivallerine katılmıştı.

Uluslararası Şanghay Film Festivali 11-20 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.