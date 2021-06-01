İran yapımı film ABD festivalinde en iyi film adayı seçildi

Yapımcılığını Sina Saidiyan ve yönetmeniliği Kazım Mollai üstlenen 'Porsuk' adlı film bu sene 8’incisi ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Güzel Sanatlar Film Festivali’nin en iyi film dalında aday gösterildi.

8-14 Haziran 2021 tarihleri arasında ABD’nin Kaliforniya eyalertinde düzenlenecek.

'Porsuk' ayrıca 18-24 Haziran tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek olan Barnes Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce Şanghay Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan 'Porsuk' ayrıca Uluslararası Berkeley Film Festivali'nde en iyi yabancı film ve izleyici ödülüne layık görülmüştü.

Bu film ilaveten Uluslararası Bangkok Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştı.

'Porsuk' yeniden evlenmeden hemen önce kişisel yaşamında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalan Sude Şerifzadegan adlı bir kadının hikayesidir.