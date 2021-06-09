Azerbaycan, sınırda yakaladığı Ermeni askeri iade etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ek soruşturma sonucu, 8 Haziran 2021 tarihinde sınırı geçerek Azerbaycan’ın Laçin ilçesinde yakalanan Ermenistan ordusu askeri Artur Kartanyan’ın amacının provokasyon ve sabotaj olmadığı ortaya çıkarıldı. Askerin yolunu kaybettiği ve bilmeden Azerbaycan sınırını geçtiği tespit edildi. Kartanyan’ın ilk sorguda şüpheli davranışlarda bulunarak bulanık yanıtlar vermesi sonucu Ermenistan ordusunun sabotaj timi üyesi olduğu yönünde şüpheler uyanmıştı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Yukarıdakiler dikkate alınarak A. Kartanyan karşı tarafa teslim edildi. Böylelikle Azerbaycan’ın insani tavrını bir kez daha ortaya koyarak ülkemize karşı suç işlemeyen bir kişinin iadesini sağlamış olduk” dendi.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “mayın döşeme çalışmaları için Azerbaycan topraklarına sızan” bir sabotaj ekibi üyesinin Laçin bölgesinde yakalandığını duyurmuştu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, asker A. Kartanyan’ın “duman nedeniyle yönünü kaybederek Azerbaycan ordusu kontrolündeki topraklara girdiğini” açıklamıştı. Erivan, askerinin sabotajcı olduğu açıklamasını reddetmişti.

Kaynak: Sputnik